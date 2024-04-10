桃園棒球場草皮問題 市府：排水改善預計4/12完成

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園棒球場整修因左外野局部草皮狀況不佳及積水，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，引發球迷不滿。桃園市政府體育局今天表示，左外野區域的排水改善預計12日完成。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，但整修趕不及中職球季開打，中職8日再度到桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況不佳，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽。

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桃園市政府體育局8日向媒體表示，生長不佳草皮腐爛後堵住積水，導致降雨無法順利排出，將再次進行砂層調整、重新植草。日前針對草皮增加施肥次數及添加生長激素已見成效，後續將持續維持相同強度，讓草皮生長順利。

不少球迷對於草皮問題遲遲無法解決感到不滿，質疑依照現在的維修進度，4月底前到底能否啟用。桃園市政府體育局今天向中央社表示，昨天已進行球場驗收改善，左外野區域的局部排水改善部分，預計會在12日完成。（編輯：李錫璋）1130410