兄弟傷兵多教頭有期待 讓王威晨江坤宇歸隊也感競爭

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職中信兄弟隊三壘手王威晨、游擊手江坤宇先後因傷下二軍，總教練平野惠一說，王威晨預計19日可歸隊，儘管對戰力有影響，但也期待隊內競爭，讓兩人歸隊後有是否可能沒位置的感覺。

兄弟隊三壘手王威晨9日出賽跑壘造成腳不適、鼠蹊部出現緊繃狀況，10日下放二軍，江坤宇也因為左大腿拉傷，休息過後沒有好轉，昨天下放二軍。

兄弟隊總教練平野惠一表示，王威晨預計19日可歸隊，希望他可以調整好狀態回歸；至於江坤宇腿部的傷勢復原比較難判斷，教練團當然希望他可以用最短的時間回來，但目前有點難以預測歸隊時間。

兄弟三壘、游擊大將先後受傷，平野惠一表示，從春訓開始就一直跟球員強調，希望創造一個無論誰缺席，戰力都可以保持水準的球隊，現在也繼續朝著這個目標前進。

平野惠一希望球隊持續保持競爭力，等到王威晨、江坤宇歸隊之後，讓他們感覺到隊內競爭激烈，「甚至會想說有沒有可能沒位置」。

兄弟去年團隊守備率是全聯盟最好，但今年失誤次數偏多，平野惠一表示，確實如此，觀察很多比賽可以搶勝都是對方有失誤，而兄弟輸球也是因為失誤，希望球員不能因為去年的好表現而掉以輕心。（編輯：張雅淨）1130417