廖健富出棒不猶豫想法更簡單 本季首轟出爐鬆口氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）樂天桃猿隊野手廖健富本季第28場出賽終於全壘打開張，他表示算是鬆了一口氣，前陣子揮棒機制跑掉、出棒變得有點猶豫，近期調整找回好感覺，讓想法簡單一點。

桃猿隊野手廖健富去年整季敲出22發全壘打，季末還與味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠上演全壘打王之爭，最終吉力吉撈．鞏冠以多1轟勝出，單季23轟奪下全壘打王。

廖健富本季打擊發揮不如預期，直到昨天與味全龍隊比賽、終於敲出個人本季首轟，今天賽前本季一軍28場出賽，總計87打數敲出17支安打，包括1發全壘打，打擊率1成95。

廖健富今天賽前受訪表示，昨天開轟有鬆了一口氣，蠻久沒有打全壘打了，這陣子包括總教練、打擊教練都有協助調整，一直想辦法找回最舒服的打擊方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖健富透露，教練團有發現本季他的揮棒機制不太一樣，揮棒變得比較長，感覺有點猶豫，最近有慢慢找回好的感覺，上場想辦法讓想法簡單一點，太過複雜的想法反而會有反效果。

昨天與龍隊交手，廖健富面對龍隊洋投鋼龍（Drew Gagnon），2局下首打席敲出二壘方向滾地球出局，5局開轟，他表示一軍首席教練陳瑞振提醒，2局打擊揮棒沒有這麼果斷，陳瑞振告訴他，揮不到球沒有關係，但不能猶豫、要完整的做完揮棒動作，收到不錯的效果。（編輯：李亨山）1130525