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桃園棒球場第1階段檢查通過 21日將舉辦測試賽

2024/4/18 17:10（4/18 17:23 更新）
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中華職棒大聯盟、桃園市體育局、球員工會、樂天桃猿球團及外部專業委員組成的審查委員會18日赴桃園球場檢查，認為內野狀況已符合賽事標準，雖有部分細節需調整，但整體場地已可辦理賽事，目前預計21日舉辦測試賽。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月18日
中華職棒大聯盟、桃園市體育局、球員工會、樂天桃猿球團及外部專業委員組成的審查委員會18日赴桃園球場檢查，認為內野狀況已符合賽事標準，雖有部分細節需調整，但整體場地已可辦理賽事，目前預計21日舉辦測試賽。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月18日
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天進行樂天桃園球場的場地勘查，確定通過第1階段檢查，預計於21日舉辦測試賽，由桃猿、桃園成棒隊聯軍對上開南大學，測試賽實際使用通過後，才能在一軍使用。

桃園棒球場今年因修繕工程延宕，樂天桃猿隊今年開季後「有家歸不得」，已經分別換到新莊、天母、台北大巨蛋、台南棒球場進行主場賽事，「流浪主場」導致隊職員紛紛感冒、身體不適，連帶影響到戰績。

下一場桃猿隊主場賽事是在26日開始，中職今天發布新聞稿表示，由中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成的審查委員會，今天到桃園球場進行檢查。

經委員會檢查後，聯盟表示，內野狀況已經符合賽事標準，審查委員除了提出一些細節須調整，不過認為外野草皮養護已較8日場勘時明顯改善，整體場地已可辦理賽事。

測試賽將安排於21日晚間，讓教練、球員實地測試通過後，才能正式確定一軍賽事的規畫安排。測試賽將由樂天桃猿與桃園市棒球隊組成聯隊，出戰開南大學棒球隊，讓職業隊、城市隊與大專隊一起參與測試賽，希望就後續球場或燈光的測試能進一步調整到最佳狀態。（編輯：陳政偉）1130418

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