桃園棒球場草皮狀況不佳 16、17日桃猿賽事延期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職今天再度到桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況仍不佳，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，要待18日再度場勘後才能確定後續測試賽的安排。

桃園棒球場整修趕不及中職球季開打，樂天桃猿隊開季前6場主場比賽分別移往新莊、天母和台北大巨蛋舉行，接下來原訂16日、17日在主場樂天桃園棒球場安排2場主場賽事，對手是統一7-ELEVEn獅隊將直接延賽。

中職今天下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況仍不佳。

審查委員現地勘查後，有關球場外野看台地坪、座椅更新等都沒問題，內、外野草皮狀況雖較3月中勘查改善，不過仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況，桃猿4月16、17日的桃園棒球場主場賽事，確定無法如期開打將延賽。

樂天桃猿球團下一個主場賽事時間為4月26日，聯盟將與體育局、球團、球員工會、審查委員於18日再次現地勘查，確認場地符合標準後，才會由主場球團安排測試賽。（編輯：張雅淨）1130408