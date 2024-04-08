更多編輯台推薦新聞：
搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功
生活

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

桃園棒球場草皮狀況不佳 16、17日桃猿賽事延期

2024/4/8 16:43（4/8 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒8日下午到樂天桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況仍不佳，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定無法如期開打將延賽。圖為桃園棒球場草皮現況。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月8日
中華職棒8日下午到樂天桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況仍不佳，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定無法如期開打將延賽。圖為桃園棒球場草皮現況。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職今天再度到桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況仍不佳，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，要待18日再度場勘後才能確定後續測試賽的安排。

桃園棒球場整修趕不及中職球季開打，樂天桃猿隊開季前6場主場比賽分別移往新莊、天母和台北大巨蛋舉行，接下來原訂16日、17日在主場樂天桃園棒球場安排2場主場賽事，對手是統一7-ELEVEn獅隊將直接延賽。

中職今天下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況仍不佳。

審查委員現地勘查後，有關球場外野看台地坪、座椅更新等都沒問題，內、外野草皮狀況雖較3月中勘查改善，不過仍不符合賽事標準，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛的狀況，桃猿4月16、17日的桃園棒球場主場賽事，確定無法如期開打將延賽。

樂天桃猿球團下一個主場賽事時間為4月26日，聯盟將與體育局、球團、球員工會、審查委員於18日再次現地勘查，確認場地符合標準後，才會由主場球團安排測試賽。（編輯：張雅淨）1130408

#中華職棒
#中職
#樂天桃猿
#桃園棒球場
#桃猿
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職16日起7場花蓮賽事是否舉行 待10日討論
172.30.142.62