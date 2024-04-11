聯盟取消延賽2主場換至台南 桃猿：全力配合

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天發布公告，16、17日樂天桃猿主場賽事移至台南棒球場舉行，隨後桃猿球團回應，由於台南棒球場可配合，聯盟決定取消延賽決策，表達尊重並全力配合。

原本16、17日在桃園的樂天桃猿主場賽事，因桃園棒球場勘查未過，原本聯盟宣布延賽，不過引起爭議，最後在與客隊統一獅隊協調下，聯盟今天宣布2天賽事移去台南進行。桃猿球團隨後發公告，「本球團表達尊重並全力配合。」

桃猿球團表示，原先延賽的理由如同聯盟公告內容所示，後續經聯盟協調，統一球團也主動提出願意協助，當天於台南棒球場舉行的二軍賽事將更換場地，台南棒球場可配合樂天桃猿主場賽事舉行，因此聯盟決定取消延賽決策。

球團指出，桃園球場下一次改建工程檢查將於18日進行，為了通過這次檢查，樂天桃猿會持續協助主要執行的工程廠商和營造公司，「同時我們也會進行異地開打的準備作業，若是場地仍不符合規定，將會以最快速度公布替代方案。」

球團也表示，近期因為主場賽事異地開打，為了減輕選手們及教練團的負擔，球團將全力投入資源，減輕球隊在交通移動等方面的負擔，「衷心希望能夠盡快在桃園主場與球迷們見面，請大家再靜候佳音。」

桃猿指出，16、17日的比賽將在短時間內做好準備，「同時向球迷和所有相關人員表示歉意，帶給各位不便深感表示抱歉。能在台南棒球場順利進行主場賽事，也再次向中華職棒大聯盟以及統一球團在內的所有相關人員表示最高的謝意。」（編輯：張雅淨）1130411