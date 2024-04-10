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桃猿逆轉雄鷹 陳冠宇解決滿壘危機奪本季首勝

2024/4/10 21:56（4/10 22:26 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊10日在高雄澄清湖球場以3比2逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，中繼投手陳冠宇在6局一、二壘有人時登板，雖被敲出1支安打，最後仍用三振解決滿壘危機，賽後獲選單場最有價值球員（MVP）。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月10日
中華職棒樂天桃猿隊10日在高雄澄清湖球場以3比2逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，中繼投手陳冠宇在6局一、二壘有人時登板，雖被敲出1支安打，最後仍用三振解決滿壘危機，賽後獲選單場最有價值球員（MVP）。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月10日
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，樂天桃猿在第7局靠著林子偉擊出追平高飛犧牲打、林泓育敲超前安打，及陳冠宇中繼解決滿壘危機，終場以3比2擊敗台鋼雄鷹，陳冠宇奪本季首勝。

雄鷹在2局下展開攻勢，藍寅倫敲一壘安打後，王博玄再敲二壘安打，率先攻下1分；桃猿在3局上靠著張閔勛、陳晨威敲安打，及林政華擊出高飛犧牲打，攻下追平分；4局下雄鷹要回分數，藍寅倫、張肇元敲安打後，王博玄擊出高飛犧牲打，取得2比1領先。

不過7局上桃猿的朱育賢擊出內野安打後，因三壘手傳球失誤上二壘，再著隊友推進上三壘，林子偉再擊出高飛犧牲打，攻下追平分，之後林承飛、張閔勛、林泓育都敲安打，再得1分超前，終場桃猿以3比2奪勝。

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此戰上演日籍先發投手大對決，桃猿隊鈴木駿輔用95球投5局，被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分，演出優質先發。接著陳冠宇、陳鴻文、王志煊、陳柏豪各投1局都沒有失分，由陳冠宇拿下本季首勝，他在6局下一、二壘有人時登板，雖被敲1支安打，最後仍用三振解決滿壘危機。

雄鷹的小野寺賢人用72球投6局，僅被敲4支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉2分（1責失），同樣也是演出好投。不過接替的賴鴻誠投1局失掉1分，吞下敗投。（編輯：管中維）1130410

#林泓育
#陳冠宇
#林子偉
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