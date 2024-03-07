吳念庭加入全越首場實戰就開轟 備戰春季聯賽

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）前旅日棒球好手吳念庭去年季後離開日職西武獅隊、返台發展，加盟業餘隊全越運動，雖然第一場實戰就開轟，不過他今天表示，目前對投手的節奏還有點陌生，正全力備戰春季聯賽。

吳念庭返台後就與全越運動棒球隊聯繫，主要是旅日期間都會使用「初動負荷訓練器材」，剛好全越也有引進這套器材。吳念庭今天出席媒體餐敘時表示，「之前就知道全越運動有在幫旅外、中職選手協助訓練，我在日本也有使用初動負荷機器，就跟這邊聯絡，一直到現在都維持訓練。」

吳念庭回到台灣後一直在全越的訓練中心，與中職好手陳冠宇、王溢正等人一起訓練，他指出，「那邊有很完整的重量器材、棒壘球室內打擊場，也有訓練師，可以透過團隊一起訓練。」

吳念庭在5日第一場實戰時，對上中職富邦悍將隊的練習賽就轟出全壘打，他表示，「其實因為是第一場比賽，對投手感覺很陌生，不過可能最近訓練狀況還不錯，力量有釋放出來。」接下來吳念庭就要備戰3月底開始的春季聯賽。

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至於目前的守備位置，吳念庭指出，一壘、二壘、三壘都沒問題，依照教練團安排，雖然游擊部分還是可以守，不過他說明，在日職時守中線的機會比較少，還是需要時間去適應。

吳念庭加盟全越運動的背號是93號，而非過往習慣用的39號，對此吳念庭指出，「其實我還是滿想用39號，但球隊已經有日本前輩（高塩將樹）在用，不好意思跟賢拜要號碼，我在日本的時候就喜歡3跟9，所以就選了93號。」（編輯：張雅淨）1130307