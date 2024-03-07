離開生活15年的日本 吳念庭坦言是艱難決定

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）前旅日棒球好手吳念庭去年底宣布離開日職西武獅隊，當時在記者會上落淚，吳念庭今天表示，離開了生活15年的地方，確實是很艱難的決定，但希望自己有更好機會在新舞台發揮。

30歲的吳念庭從高中時期就在日本打球，並於2016年加盟日職埼玉西武獅隊，不過去年球季結束後突然宣布離開日本、返台發展，西武獅隊幫吳念庭辦記者會正式宣布引退時，他也不捨落淚。

談到離開日本的決定，吳念庭今天表示，「（日本）是住了15年的地方，要放棄是非常艱難的決定。」吳念庭指出，當時會落淚是因為隨著在場記者提問，就會愈來愈想哭，「所有畫面都會跑到腦中，不過現在已經好多了，慢慢習慣在台灣的生活。」

在日本待了15年，吳念庭坦言，已經習慣了日本的食衣住行，人生的一半都在日本，不過希望可以讓自己有更好的機會，在新的舞台發揮。目前吳念庭已經搬回台灣約3個月，他笑說，最不習慣的是天氣忽冷忽熱，「而且會很想要吃燒肉。」

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西武預計3月16日在西武巨蛋舉行OB戰，郭泰源、吳念庭會到場參加。吳念庭表示，「其實在退團之後，隔2個星期球團就問我這個活動，我就說還是現役的可以打嗎，他們就說沒關係。因為我退團滿突然的，有一個形式可以見見大家，也謝謝西武的邀請，可以再回西武巨蛋打球。」

今天吳念庭出席的媒體餐敘活動也有日本記者到場，吳念庭全程用日文回答，他表示，「未來如果有加入台灣球隊的話，也希望球迷們可以來台灣幫我加油。」（編輯：張雅淨）1130307