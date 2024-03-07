是否中職選秀不把話說死 吳念庭：把自己準備好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北7日電）前旅日棒球好手吳念庭返台後加盟業餘隊全越運動，不過他今天出席媒體餐敘時並未把話說死，沒有明說是否要投入今年中華職棒季中選秀，僅說還有時間，會先把自己準備好。

30歲的吳念庭從高中時期就在日本打球，於2016年加盟日職埼玉西武獅隊，近年打出優異成績，不過去年底突然宣布退團回到台灣，之後加盟全越運動棒球隊，年初就由全越運動提出重返業餘申請。

吳念庭接下來的動向備受關注，他今天出席全越運動舉辦的媒體餐敘時，並沒有明確透露是否要在今年報名中職季中選秀，他表示，「我還是保持健康，只要身體健康，不管去哪裡都可以發揮出自己的實力，還有時間，不知道接下來會怎麼樣，就是準備好。」

吳念庭也指出，目前沒有中職球隊來接觸，「因為現在才3月，還是在等，其他可能性也是有，不管什麼方向都會準備好自己，搞不好還是會有突發狀況。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於今年11月的世界棒球12強賽是否有意願參加，吳念庭表示，剛好去年的這個時候在參加世界棒球經典賽，「國際賽真的是幫助我很多經驗上的學習，當然12強自己只要是健康沒有問題，很樂意為國家效力。」

日前日職讀賣巨人隊到台北大巨蛋與中信兄弟打交流賽時，吳念庭也有到場在觀眾席上看球，他今天表示，那次是自己第一次去大巨蛋看球，「進去沒有想像中螢幕那麼小，看起來很像大阪京瓷巨蛋，外野視野更寬、更遠的感覺，很想要在裡面比賽，感覺很棒。」（編輯：張雅淨）1130307