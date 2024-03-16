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「東方特快車」郭泰源西武OB登板 吳念庭有長打

2024/3/16 16:02
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職埼玉西武獅隊今天舉行OB賽，「東方特快車」郭泰源重披西武戰袍勾起球迷回憶，郭泰源登板投球連抓2個出局數，野手吳念庭先發出賽前5局敲2安，還有一支紀錄上的三壘安打。

日本職棒埼玉西武獅隊今天在主場西武巨蛋首度舉辦2024傳奇OB賽，分為SEIBU和LIONS兩隊，SEIBU隊先發投手為潮崎哲也，LIONS隊先發投手為生涯累積224勝的傳奇左投工藤公康與伊東勤投捕搭配，也是繼1993年來、睽違31年重現經典投捕搭檔畫面。

台灣隊曾效力過西武獅隊的傳奇球星「東方特快車」郭泰源、去年底離隊的野手吳念庭也有受邀參賽，吳念庭擔任SEIBU先發第6棒、守三壘。

61歲的郭泰源今天接替在工藤公康之後登板，2局上對決洋砲迪斯多蘭（Orestes Destrade），被敲出左外野方向飛球出局，接著讓鈴木健敲出一壘方向滾地球出局，退場時也與隊友一一擊掌，可惜沒能對上下一棒的吳念庭。

吳念庭今天2局上從投手星野智樹手中敲出左外野方向深遠飛球，45歲的左外野手G.G.佐藤奮力追求，最後沒能追到球跌坐在地，吳念庭紀錄上敲出一支三壘打，5局壘上有人時再敲出右外野方向帶有打點的安打。（編輯：陳政偉）1130316

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