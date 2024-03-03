更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神
運動

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋4/86
首頁 / 運動

阿部慎之助為台灣棒球應援 盼透過大巨蛋更蓬勃發展

2024/3/3 21:11（3/3 21:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3日在台北大巨蛋進行第二戰，由日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒樂天桃猿隊交手，巨人隊總教練阿部慎之助（前右）出場一一擊掌為球員加油打氣。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3日在台北大巨蛋進行第二戰，由日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒樂天桃猿隊交手，巨人隊總教練阿部慎之助（前右）出場一一擊掌為球員加油打氣。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日職讀賣巨人隊今天與中職樂天桃猿隊交流賽以0比0握手言和，巨人教頭阿部慎之助表示，今天整體打擊發揮不好，不過很高興能跟台灣球隊比賽，希望台灣棒球藉由大巨蛋落成更蓬勃發展。

阿部慎之助在選手時期從世界棒球經典賽、奧運等，跟台灣隊對戰過很多次，這次以總教練身分跟台灣職棒球隊對決，他表示，「作夢都沒有想到有一天以總教練身分來到台灣，跟台灣球隊進行比賽，可以在國際賽跟台灣對決是很值得高興的事情，希望未來多有交流的機會。」

台北大巨蛋今天湧進3萬890名觀眾進場，為台灣棒球史上第2多進場觀眾數，僅次於昨天巨人與中信兄弟的3萬7890人，巨人交流賽2天加起來湧進6萬8780人次觀眾。

對此阿部慎之助認為，有球迷才會是職棒運動，台灣如今有這麼棒的大巨蛋產生，希望台灣職棒更蓬勃發展，「我願意為台灣職棒加油，藉由大巨蛋落成，希望有更多球迷進場看比賽，愈多球迷進場，選手的鬥志就會愈高昂。」

此戰桃猿隊投手群包括威能帝（Pedro Fernandez）、陳冠宇、黃子鵬、陳柏豪、舒治浩聯手壓制巨人隊打線，讓他們全場僅敲出1支安打。

阿部慎之助表示，「今天這場比賽打擊發揮得不是很好，安打數偏低、沒有得到分數，被樂天完全封鎖，不過最終結果是可以的，透過比賽呈現出很多要反省的問題，可以運用在接下來的球季當中。」（編輯：張雅淨）1130303

大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大巨蛋漏水動線亂 藍綠議員批北市府遠雄責無旁貸
172.30.142.21