林政華全力追球美技雙殺 桃猿、巨人交流賽和局

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）日本職棒讀賣巨人交流賽，中職樂天桃猿隊今天與巨人僵持不下，9局下巨人隊大城卓三敲出中外野方向深遠飛球氣勢驚人，桃猿隊外野手林政華全力追球、美技接殺，完成雙殺，兩隊終場0比0握手言和。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在台北大巨蛋舉行，巨人隊今天與桃猿隊交手形成投手戰，兩隊一路僵持不下。

9局下巨人隊先靠著保送上壘，1人出局後大城卓三代打敲出中外野方向接近全壘打牆深遠飛球，桃猿隊外野手林政華美技接殺回傳、完成雙殺，結束比賽。

林政華今天沒有排在先發打序中，比賽後半段8局上代打上場，敲出右外野方向安打，9局下馬上有美技守備，替球隊守住平手局面，攻守都有表現。

林政華表示，聽到球打出的聲音很清脆，以為會是直擊全壘打牆的球，所以一開始就全力追球，球到接近全壘打牆前有點沒力往下掉，落點跟預期的差不多，有8、9成的把握覺得可以接到球。

他說，9局守備當下只想著不能讓對手打出長打，所以外野手的守備站位也都比較後面，接到球就全力回傳。

林政華今年季前先是參與石垣島交流賽、宮崎交流賽，今晚又在與巨人交流賽上場，他表示，今年上場的時間點應該跟之前球季差不多，做好可以做、該做的事情就好。（編輯：唐聲揚）1130303

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3日在台北大巨蛋進行第二戰，由日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒樂天桃猿隊交手，終場兩隊0比0握手言和，賽後巨人隊總教練阿部慎之助（白衣右3）率領全隊與桃猿隊握手致意。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日