桃猿5投手封鎖巨人僅敲1安 交流賽0比0握手言和

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）日職讀賣巨人隊交流賽進入第2天，與中職樂天桃猿隊交手，此戰雙方僵持不下，最後桃猿隊中外野手林政華美技接殺，兩隊以0比0握手言和，桃猿隊投手群全場僅讓巨人敲出1安。

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）此戰投3局，沒有被敲出安打，投出1次保送，飆出5次三振，沒有失分。威能帝投的3局中，第1局及第3局都演出3上3下，第2局雖然因為三壘手梁家榮傳球失誤，一度遇到得點圈有人危機，不過最後仍順利解圍。

接著本季爭取轉先發的陳冠宇中繼投2局，4局下投出保送後，一度因左外野手朱育賢接球失誤遇到危機，但最後陳冠宇靠著自己的守備能力演出雙殺化解，總計投2局被敲1支安打、無失分；之後黃子鵬投2局，送出2次三振無失分，陳柏豪投1局無失分，最後舒治浩投1局也沒有被敲安、掉分。

巨人隊王牌投手菅野智之則用34球先發投3局，被敲出4支安打，投出4次三振，沒有失分。

台北大巨蛋今天湧進3萬890名觀眾進場，雖然不敵昨天巨人與中信兄弟的3萬7890人，不過仍是台灣棒球史上第2多進場觀眾數，巨人交流賽2天加起來湧進6萬8780人次觀眾。（編輯：張雅淨）1130303

巨人隊野手岡本和真（中）4局擊出左外野深遠飛球。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日

日本職棒讀賣巨人隊3日晚間在台北大巨蛋與中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，巨人隊派出菅野智之先發主投。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日

桃猿隊陳冠宇（圖）4局下登板，成功完成雙殺，化解失分危機。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日

日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒樂天桃猿隊交手，終場兩隊0比0握手言和，賽後巨人隊總教練阿部慎之助（白衣右3）率領全隊與桃猿隊握手致意。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日