秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神

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（中央社網站3日電）日職讀賣巨人隊2日晚間在台北大巨蛋舉辦交流賽，靠著秋廣優人3安打3打點表現，以4比1擊敗中信兄弟。秋廣優人賽後登上英雄訪問舞台，面對所有問題都以「我愛台灣」回應，展現日式幽默。

秋廣優人分別在2局、6局、7局敲出安打，單場3安3打點，獲選打者單場最有價值球員（MVP）。賽後他登上英雄訪問，主持人請他向球迷打招呼，他回答「我愛台灣」，現場觀眾則以掌聲及歡呼聲回應。

接下來主持人請秋廣優人分享春訓調整過程，他表情鎮定地再喊一次「我愛台灣」，這時翻譯員幫他圓場，「他是秉持著愛台灣的心情，一路調整過來。」

擔任主持人的中信兄弟應援團長小白問秋廣優人，對台灣有何印象，他仍然說出「我愛台灣」；主持再問想吃什麼台灣美食，現場球迷已經幫忙喊出「我愛台灣」，接著他也再喊一次。

整段訪問以全場一起高喊「我愛台灣」作結，秋廣優人的幽默表現引起許多網友討論。其實接受訪問之前，他就決定要跳針喊出「我愛台灣」，還在場邊不斷複誦練習，畫面被球隊官方攝影捕捉。

身高200公分的秋廣優人這場比賽打擊優異，但守備出現小「狀況」，巨人隊總教練阿部慎之助賽後爆料，8局下中信兄弟打者岳政華擊出穿越一壘邊線安打，秋廣優人有點怠惰恍神，可能是在看啦啦隊應援。這也讓秋廣優人從賽中到賽後都成為話題焦點。（編輯：林廷軍）1130303