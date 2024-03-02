戶鄉翔征交流賽獲投手MVP 台式應援震撼延續到賽後

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽，巨人隊投手戶鄉翔征展現王牌身手，先發3局飆出6次三振無失分率隊搶勝，拿下投手MVP；戶鄉翔征體驗台式應援很震撼，直言賽後耳邊好似都還有加油聲。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」讀賣巨人今天首戰與中職中信兄弟交手，巨人隊派出23歲投手戶鄉翔征先發，戶鄉翔征首局連飆3次三振，直到2局2人出局後才被兄弟隊王威晨敲出安打，但穩守沒有失分。

戶鄉翔征今天總計用42球投3局，被敲出2支安打，投出6次三振、無四死球，無失分，率隊以4比1搶勝，戶鄉翔征為勝投，也獲選投手單場最有價值球員（MVP）。

戶鄉翔征滿意今天的投球表現，但也提到還是有不足的地方，希望變化球的位置可以更精準，今天先發有好的也有不好的地方，接下來馬上要迎接正式賽季，希望可以盡快修正。

台北大巨蛋今天湧入破3萬7000名觀眾入場，戶鄉翔征體驗台式應援很震撼，直言氣氛跟過去在日本職棒完全不同、印象很深刻，就算兄弟隊只是打出1支安打、球迷歡呼聲也很大聲，一直到賽後記者會受訪時，感覺耳邊都還有球迷加油的聲音。

被問起台式應援是否有影響場上投球表現，戶鄉翔征表示，這樣的應援模式很像世界棒球經典賽時的感覺，也知道球迷不是在替自己加油，只能想辦法集中注意力在場上，很開心今天比賽可以有效壓制對手。（編輯：黃世雅）1130302

日本職棒讀賣巨人隊2日晚間在台北大巨蛋派出全一軍陣容，與中華職棒中信兄弟隊展開交流賽，最終由巨人隊搶勝，陣中投手戶鄉翔征（左2）先發表現出色，獲選投手MVP。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間在台北大巨蛋火熱開打，現場3萬7890人共同締造台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄，滿場球迷一起吶喊應援、場面盛大。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

日本職棒讀賣巨人隊2日晚間在台北大巨蛋與中華職棒中信兄弟隊進行交流賽，吸引超過3萬7000人進場關注，兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters也在看台帶動應援氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日