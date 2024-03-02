秋廣優人3安3打點 讀賣巨人擊敗中信兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職讀賣巨人來台交流賽今天與中職中信兄弟交手，台北大巨蛋湧入破3.7萬名觀眾、改寫單場觀眾新高紀錄；巨人隊好手秋廣優人3安3打點，巨人以4比1搶下首勝。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在台北大巨蛋熱鬧開打，今天總計有3萬7890名觀眾入場，改寫台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄。

讀賣巨人隊開賽就有攻勢，2局上2人出局後長野久義敲出安打、吉川尚輝獲得四壞保送上壘，秋廣優人適時安打送回第1分。

中信兄弟隊2局下2人出局後隊長王威晨敲出團隊第1支安打、盜上二壘，但攻勢沒有延續、沒有拿下分數。

兄弟隊今天由洋投克迪（Kirkland McCarty）先發，總計投2局失1分，3局換上洋投猛登（Daniel Joseph Mengden）接手，投2局雖有被敲出3支安打，但沒有失分。

兄弟隊5局上由本土投手陳琥接手登板，雖有被敲出安打、失誤、投出保送讓巨人隊攻占滿壘、但沒有失掉分數。

兄弟隊6局換上投手李振昌登板，先被吉川尚輝敲出二壘打，接著再被秋廣優人敲出安打失掉1分；兄弟隊7局上呂彥青接替投球，1人出局後投出保送、被敲出二壘打，再被吉川尚輝敲出高飛犧牲打先掉1分，秋廣優人敲出個人單場第3支安打，送回巨人隊第4分。

兄弟隊悶了前7局，8局下追分，岳政華率先敲出二壘打、林書逸安打推進，曾頌恩敲出滾地球送回第1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

巨人隊今天團隊敲出13支安打，秋廣優人單場3安3打點、打擊表現最亮眼；巨人隊先發投手戶鄉翔征展現王牌身手，投3局飆出6次三振、無失分。（編輯：陳政偉）1130302

日本職棒讀賣巨人隊來台進行交流賽，派出全一軍陣容上陣，2日晚間首戰在台北大巨蛋與中職中信兄弟隊交手，終場由巨人以4比1搶下勝利。圖為巨人球員賽後在場中擊掌致意。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間在台北大巨蛋進行第一戰，日本職棒讀賣巨人隊與中華職棒中信兄弟隊場上交鋒，巨人隊重砲岡本和真（圖）敲出安打。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間在台北大巨蛋火熱開打，現場3萬7890人共同締造台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄，滿場球迷一起吶喊應援、場面盛大。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日