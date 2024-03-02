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台北大巨蛋巨人交流賽破3萬7000人 寫台灣棒球單場觀眾紀錄
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台北大巨蛋巨人交流賽破3萬7000人 寫台灣棒球單場觀眾紀錄

2024/3/2 19:00（3/2 19:53 更新）
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「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間將進行首場交流賽，這也是台北大巨蛋首度開放全場座席。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間將進行首場交流賽，這也是台北大巨蛋首度開放全場座席。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋舉行，5局中場時公布今天比賽為台北大巨蛋首場滿場比賽，共3萬7890名觀眾，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」於台北大巨蛋打2場比賽，讀賣巨人今天與中職中信兄弟交手，明天對手則是樂天桃猿隊。

過去台灣棒球史上單場最多觀眾紀錄為2001年世界盃棒球賽預賽台灣與美國之戰，當時於澄清湖棒球場舉行，湧入2萬5000名觀眾。

台北大巨蛋去年12月迎接首次國際棒球賽、亞洲棒球錦標賽，單場最多觀眾紀錄為冠軍戰湧入2萬1013人；今天比賽再度刷新紀錄，3萬7890名觀眾入場，成為台北大巨蛋首場滿場比賽，也改寫台灣棒球史上最多觀眾紀錄。

讀賣巨人成軍90週年紀念海外活動到台灣與中職球隊打2場交流賽，今天球員賽前練習後，也安排別具意義的棒球教室活動，地主台北市東園國小棒球隊、宜蘭縣三星國小棒球隊和日僑學校少棒隊共90名球員參與，賽前也由這3支少棒隊球員一同完成開球儀式。（編輯：吳協昌）1130302

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間正式在台北大巨蛋開打，逾3萬人到場觀戰。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間正式在台北大巨蛋開打，逾3萬人到場觀戰。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
日職讀賣巨人隊來台交流賽首場交手中職中信兄弟隊，雙方互有攻防。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
日職讀賣巨人隊來台交流賽首場交手中職中信兄弟隊，雙方互有攻防。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
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