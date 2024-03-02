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兄弟菜鳥捕手徐博瑋扛先發 若被3萬多人罵也是經驗

2024/3/2 15:58（3/2 16:53 更新）
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中華職棒中信兄弟隊2日將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，兄弟由菜鳥捕手徐博瑋先發蹲捕，他難掩緊張表示，巨人隊以往只有透過網路新聞、影片看到，都是很強的球員，但有被鼓勵就放手去做。中央社記者謝靜雯攝 113年3月2日
中華職棒中信兄弟隊2日將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，兄弟由菜鳥捕手徐博瑋先發蹲捕，他難掩緊張表示，巨人隊以往只有透過網路新聞、影片看到，都是很強的球員，但有被鼓勵就放手去做。中央社記者謝靜雯攝 113年3月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟隊今天與日職讀賣巨人隊交手，菜鳥捕手徐博瑋先發蹲捕，還沒有一軍出賽經驗就獲得交流賽先發，徐博瑋難掩緊張，但教練勉勵，就算做不好能被3萬多人罵也是很好的經驗。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，首場比賽由中信兄弟與讀賣巨人隊交手，捕手高宇杰、林吳晉瑋身體不舒服，兄弟隊排出先發打序由去年選秀選入的菜鳥捕手徐博瑋先發蹲捕、打9棒。

兄弟總教練平野惠一表示，徐博瑋在春訓中有讓教練團看到好的部分，運氣也不錯，很期待他的表現，新人難免會有失誤，但如果有好表現也請大家不要吝嗇給予鼓勵。

徐博瑋表示，沒有預期今天可以先發，是賽前到球場、放完衣服集合的時候才接到教練團通知，目前還沒有跟今天兄弟隊先發洋投克迪（Kirkland McCarty）搭配過，賽前才剛確認好暗號。

徐博瑋是中職選秀去年第2輪兄弟指名好手，目前還沒有一軍出賽紀錄，他難掩緊張表示，巨人隊以往只有透過網路新聞、影片看到，都是很強的球員，但投捕教練王峻杰鼓勵他放手做，這個交流賽是夢想的舞台，「能被3萬多人罵也是很好的經驗」。

陣中資深捕手學長陳家駒也有鼓勵他不要太緊張、要扛住，徐博瑋直言可以在兄弟隊很幸褔，教練、學長都很照顧、有問題都不吝嗇分享；首度體驗巨蛋球場徐博瑋表示感覺很舒服，無論軟硬體都很不錯。（編輯：李亨山）1130302

#中職中信兄弟隊
#平野惠一
#讀賣巨人隊
#徐博瑋
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