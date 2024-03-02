中信兄弟與讀賣巨人交流賽 最好打者陳俊秀打4棒

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職中信兄弟隊今天與日職讀賣巨人隊交流賽先發打序出爐，由今年轉隊加入的陳俊秀扛中心棒次第4棒，兄弟總教練平野惠一表示，打序安排沒有什麼特別理由，4棒就是球隊最好的打者。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，首戰由中職中信兄弟隊與日職讀賣巨人隊交手，兄弟隊先發投手為克迪（Kirkland McCarty），巨人隊先發投手為戶鄉翔征。

兄弟隊先發打序出爐，開路先鋒第一棒岳政華守中外野，2棒陳子豪守右外野，周思齊打3棒、指定打擊，陳俊秀扛4棒、守一壘，5棒為詹子賢、守左外野，隊長王威晨打6棒、守三壘，江坤宇打7棒守游擊，二壘手岳東華打8棒，9棒為菜鳥捕手徐博瑋。

兄弟隊總教練平野惠一表示，捕手高宇杰、林吳晉瑋身體不舒服，為了讓他們快點休養好起來，所以沒有安排上場比賽，對他們兩人的球迷也感到不好意思。

至於把陳子豪放第2棒、陳俊秀放4棒，平野惠一受訪一開始表示這樣安排原因是「秘密」，後來也補充，沒有什麼特別的理由，「4棒就是球隊最好的打者，就跟9局的投手就是球隊最好的投手一樣意思。」

平野惠一過去球員時期效力日職阪神虎隊，他也回憶阪神和讀賣巨人是中央聯盟2支超人氣球隊，每次碰到都會有不能輸的壓力，今天率領中信兄弟與讀賣巨人交手，有回想起過去球員時期的感覺，也抱持著不想輸的心情。（編輯：李亨山）1130302