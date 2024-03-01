戶鄉翔征對王柏融有印象 讀賣巨人交流賽扛首戰先發

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊上午安排練球，明天的先發投手戶鄉翔征表示，台北大巨蛋投手丘傾斜度與東京巨蛋相似，也點名對王柏融印象深刻，期待與其他台灣球員對戰。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」明天起在台北大巨蛋依序與中職中信兄弟、樂天桃猿隊交手、交流，巨人隊首戰先發投手為戶鄉翔征，他昨天一到台灣就馬上到台北大巨蛋練投，巨人隊今天上午也有安排練球。

戶鄉翔征表示，因為要擔任第1場比賽先發，所以想要快點了解台北大巨蛋的感覺，也希望提早進入比賽狀態，練投過後，感覺台北大巨蛋投手丘的傾斜度與東京巨蛋差不多，應該很容易適應，可以用更有自信的狀態上場投球。

戶鄉翔征也提到，台北大巨蛋的寬敞度與日本札幌巨蛋和大阪京瓷巨蛋感覺差不多，但人工草皮的感覺與名古屋巨蛋比較像。

王柏融旅日時期曾從曾戶鄉翔征手中敲出全壘打，戶鄉翔征今天被問起對台灣球員的印象，也直接點名王柏融，表示王柏融揮棒的爆發力很好、纏鬥力也很好，所以也很期待與王柏融以外的台灣打者對決。

戶鄉翔征表示，明天比賽對準備新賽季很重要，對先發投手來說需要拉長投球局數，希望多投幾局，多測試幾種球路；去年球季他有4場完投，他表示，完投是先發投手的目標，也是一個很難的挑戰，今年的課題不僅要完投、還希望可以減少用球數。

戶鄉翔征也提到，昨天不管在機場、飯店都有很多球迷可以叫出自己的名字很開心，也有在飯店品嘗炒飯和燒賣。（編輯：龍柏安）1130301

日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊1日上午到台北大巨蛋練球，野手坂本勇人（前中）等隊員在場中暖身。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日

日職讀賣巨人來台交流賽，巨人隊1日上午到台北大巨蛋練球，野手岡本和真（前右）等人在場內進行守備練習。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日