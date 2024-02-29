更多編輯台推薦新聞：
麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

讀賣巨人交流賽3月大巨蛋登場 球團隊員抵台

2024/2/29 14:46（2/29 15:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，球員及教練在29日搭機來台，台灣球迷熟悉的明星內野手坂本勇人（左）也現身桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，球員及教練在29日搭機來台，台灣球迷熟悉的明星內野手坂本勇人（左）也現身桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）讀賣巨人90週年來台交流賽將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，球隊一行82人今天分乘2架班機抵台，吸引球迷前往接機，還有粉絲特別帶來珍藏10年的海報如願獲得簽名。

讀賣巨人隊第1批27名工作人員，上午搭乘長榮航空BR-113航班，在11時3分抵達桃機，27人多是工作人員及家屬，至於總教練阿部慎之助、菅野智之等球員55人，則搭乘華航CI-121航班於下午抵台，吸引約50名球迷到場接機，還有人高喊自己心儀球員的名字，還自製海報熱情接機。

38歲的李姓球迷接受媒體聯訪表示，特別利用上班的空檔，搭乘機捷從淡水趕到桃機，就是為了一睹球員風采，更帶來巨人80週年時，他赴日本看球賽獲得的杉內俊哉海報，珍藏10年後終於等到杉內俊哉變成投手教練來台，杉內俊哉在看到海報後，更破例簽名讓李先生覺得千里迢迢跑過來也值得。

工作人員表示，託運行李件數高達近300件，華航特別以獨立盤櫃裝載，桃勤也加派人手協助，球員離開機場後將前往飯店，再轉往大巨蛋練球，所有行李委由宅配通派送，行李及球具將分別送往飯店及大巨蛋。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，先對上中信兄弟、再交手樂天桃猿。（編輯：張銘坤）1130229

讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，總教練阿部慎之助（前右）29日率領球隊一行人搭機抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，總教練阿部慎之助（前右）29日率領球隊一行人搭機抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，球迷熟悉的岡本和真等人29日抵台，出賽名單相當豪華。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，球迷熟悉的岡本和真等人29日抵台，出賽名單相當豪華。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日
#華航
#台北大巨蛋
#阿部慎之助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23