讀賣巨人交流賽3月大巨蛋登場 球團隊員抵台

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）讀賣巨人90週年來台交流賽將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，球隊一行82人今天分乘2架班機抵台，吸引球迷前往接機，還有粉絲特別帶來珍藏10年的海報如願獲得簽名。

讀賣巨人隊第1批27名工作人員，上午搭乘長榮航空BR-113航班，在11時3分抵達桃機，27人多是工作人員及家屬，至於總教練阿部慎之助、菅野智之等球員55人，則搭乘華航CI-121航班於下午抵台，吸引約50名球迷到場接機，還有人高喊自己心儀球員的名字，還自製海報熱情接機。

38歲的李姓球迷接受媒體聯訪表示，特別利用上班的空檔，搭乘機捷從淡水趕到桃機，就是為了一睹球員風采，更帶來巨人80週年時，他赴日本看球賽獲得的杉內俊哉海報，珍藏10年後終於等到杉內俊哉變成投手教練來台，杉內俊哉在看到海報後，更破例簽名讓李先生覺得千里迢迢跑過來也值得。

工作人員表示，託運行李件數高達近300件，華航特別以獨立盤櫃裝載，桃勤也加派人手協助，球員離開機場後將前往飯店，再轉往大巨蛋練球，所有行李委由宅配通派送，行李及球具將分別送往飯店及大巨蛋。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於3月2日、3日在台北大巨蛋開打，先對上中信兄弟、再交手樂天桃猿。（編輯：張銘坤）1130229

讀賣巨人90週年來台交流賽將在台北大巨蛋開打，總教練阿部慎之助（前右）29日率領球隊一行人搭機抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月29日