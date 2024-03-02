陳琥交流賽守住滿壘危機 阿部慎之助讚台球迷懂棒球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）讀賣巨人來台交流賽中信兄弟以1比4吞敗，中繼投手陳琥滿壘危機穩守不失分，被巨人隊總教練阿部慎之助點名扭轉氣勢，也稱讚台灣球迷很懂棒球，勝負之外感受到球迷的熱情。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首場比賽中信兄弟與讀賣巨人隊交手，兄弟隊前4局打完0比1落後，5局上由本土投手陳琥接替登板。

陳琥接手後先被巨人隊首名打者歐可耶瑠偉（Louis Okoye）跑出內野安打，加上傳球失誤、跑者上到二壘，接著投出四壞保送、1人出局後被敲出安打攻占滿壘，但接著連抓2個出局數、沒有失掉分數。

陳琥總計用27球投1局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，球隊終場以1比4吞敗、陳琥無關勝敗。

巨人隊總教練阿部慎之助在賽後記者會上點名陳琥表現改變氣氛，可以守住滿壘危機，感覺氣勢一下子就被扭轉，啦啦隊和現場球迷的加油聲勢變得不同。

阿部慎之助稱讚台灣球迷很懂棒球，知道怎麼看球，與球隊的連結很深，在比賽的勝負之外，感受到台灣球迷的熱情、很感動。

陳琥表示，今天一開始登板、又是在這麼多觀眾面前投球有點亢奮也有點小緊張，雖然有遇到一些狀況，但靠著捕手的引導解決危機，比完賽之後心情平復下來，今天比賽是很好的經驗，也會成為未來球季很好的養分。（編輯：謝雅竹）1130302