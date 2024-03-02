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秋廣優人拿交流賽打者MVP 阿部慎之助虧守備恍神

2024/3/2 21:55（3/2 22:12 更新）
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巨人隊總教練阿部慎之助（白衣者）在球迷歡呼聲中出場。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
巨人隊總教練阿部慎之助（白衣者）在球迷歡呼聲中出場。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽，巨人隊秋廣優人3安3打點好表現率隊以4比1擊敗中信兄弟拿下打者MVP，卻被總教練阿部慎之助開玩笑說8局守備恍神，沒守下邊線安打，可能是在看啦啦隊。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」巨人隊今天在台北大巨蛋與中職中信兄弟隊交手，巨人隊秋廣優人今天先發守一壘、打9棒，打擊有不錯表現。

秋廣優人2局敲出安打送回團隊第1分，6局再敲出安打添分，7局敲出個人單場第3支安打，替球隊多添1分保險分，單場3安3打點，團隊4分中就貢獻3分，秋廣優人獲選打者單場最有價值球員（MVP）。

賽後記者會上秋廣優人自評今天狀況不錯，所以在比賽中可以有不錯的表現，希望好手感可以延續到正式賽季。

巨人隊總教練阿部慎之助也稱讚秋廣優人今天表現精采，提到秋廣優人本業是外野手，今天比賽先發守一壘、也有不錯表現。

在賽後記者會尾聲，阿部慎之助突然又另開話題，先是稱讚台灣的轉播單位很厲害，捕抓鏡頭很到位，接著提到8局下兄弟隊打者岳政華敲出一壘方向邊線安打穿越、形成右外野二壘安打，阿部慎之助表示，鏡頭拍的很清楚，秋廣優人有點怠惰恍神、可能是在看啦啦隊應援，所以才沒能守下來、被對手打出安打。（編輯：黃世雅）1130302

賽前雙方啦啦隊一起在場中熱舞，展現熱情活力。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
賽前雙方啦啦隊一起在場中熱舞，展現熱情活力。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters在看台帶動應援氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters在看台帶動應援氣氛。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日
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