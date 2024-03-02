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身高200公分內野手秋廣優人吸睛 交流賽發揮實力

2024/3/2 17:19
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職讀賣巨人隊來台交流賽，巨人隊內野手秋廣優人身高200公分很吸睛，秋廣優人去年有參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，被問起是否想挑戰台北大巨蛋開轟，他則笑說先以發揮實力為主。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在台北大巨蛋舉行，今天有中職中信兄弟與日職讀賣巨人隊交手，巨人隊內野手秋廣優人身高突出十分吸睛，今天先發守一壘、打9棒。

秋廣優人去年有參加亞洲職棒冠軍爭霸賽與台灣球隊交手，秋廣優人表示，去年亞冠賽事很好的經驗，今年有機會到台灣打交流賽很開心，希望未來有更多機會跟其他國家的好手交流。

秋廣優人是日本職棒2020年選秀會第5輪巨人隊指名好手，去年在一軍打出不錯成績，整季121場出賽，打出111支安打包括10發全壘打，打擊率2成73。

被問起對台北大巨蛋的感覺，秋廣優人表示，在這座球場打擊發揮感覺沒有太多的障礙，聽說今天會是滿場觀眾的比賽，可以在這麼多球迷面前比賽非常期待、也很開心，至於挑戰台北大巨蛋開轟，他笑說：「有機會想要挑戰，但現階段還是先發揮實力為主。」（編輯：李亨山）1130302

#讀賣巨人隊
#亞洲職棒冠軍爭霸賽
#台北大巨蛋
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