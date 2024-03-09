林凱威期待新賽季 想像大巨蛋拿首中繼或救援成功

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊投手林凱威備戰新賽季，對於要踏進台灣第一個巨蛋球場有很大的期待，16日熱身賽、30日中職新球季首戰都有味全龍，林凱威坦言有想像在大巨蛋拿下首個中繼或救援成功。

味全龍隊投手林凱威今天出席全家便利商店中職35年聯合售票記者會，林凱威表示，目前狀況還沒有調整到百分百，也希望透過接下來的熱身賽找到比賽節奏。

中華職棒官辦熱身賽將於13日開打，16、17日熱身賽安排在台北大巨蛋舉行，16日對戰組合為味全龍隊和中信兄弟隊，17日則為中信兄弟和富邦悍將，30日中職例行賽開幕戰則是味全龍以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿隊。

林凱威表示，還沒有進去過台北大巨蛋，只有路過和透過電視轉播看過，很期待進到大巨蛋比賽，因為是自己國家第1座巨蛋球場，旅美時期有去過響尾蛇隊室內球場，先前打世界12強棒球賽、去年底亞洲職棒冠軍爭霸賽時也有去過日本東京巨蛋。

林凱威表示，有問過去年亞錦賽在大巨蛋投過球的隊友張景淯，回饋是草皮的感覺比天母棒球場軟，也透露有想過要當在台北大巨蛋拿下第一個中繼或者救援成功的中職投手，感覺應該會蠻酷的。

林凱威也提到，今年球季定位要看與牛棚投手陳冠偉誰的狀況好，誰擔任終結者沒有太大的關係，球隊拿下勝利最重要，至於今年新加入的牛棚大將陳禹勳，林凱威也提到，陳禹勳是很好的投手，大家有問題都會互相切磋。（編輯：陳政偉）1130309