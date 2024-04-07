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吉力吉撈逆轉2分砲 味全龍斷獅隊開季5連勝[影]

2024/4/7 17:34（4/7 17:57 更新）
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中華職棒7日下午在天母棒球場進行味全龍隊與統一獅隊的例行賽，圖為3局下，味全龍隊選手吉力吉撈．鞏冠上場打擊。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
中華職棒7日下午在天母棒球場進行味全龍隊與統一獅隊的例行賽，圖為3局下，味全龍隊選手吉力吉撈．鞏冠上場打擊。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊雖率先取得領先局面，不過味全龍在7局下逆轉，其中吉力吉撈．鞏冠轟出逆轉2分砲，終場以3比2逆轉奪勝，讓獅隊開季5連勝止步。

雙方在前5局都沒辦法攻下分數，不過獅隊打線在6局上展開攻勢，邱智呈敲安打後，陳傑憲遭到觸身球，林安可、陳重羽再接連敲出安打，各帶有1分打點，取得2比0領先。

不過龍隊7局下展開反攻，林孝程敲一壘安打後，李凱威再敲二壘安打追回1分，接著吉力吉撈．鞏冠再從尹柏淮手中轟出逆轉2分砲，終場龍隊就以3比2奪勝，中止3連敗，也中斷獅隊的開季5連勝。

影片來源：Dragons味全龍官方頻道
中華職棒7日下午在天母棒球場進行統一獅隊與味全龍隊的例行賽，7局下，龍隊吉力吉撈．鞏冠（右）揮出2分全壘打後，與隊友李凱威（左）做出慶祝動作。中央社記者徐肇昌攝　113年4月7日
中華職棒7日下午在天母棒球場進行統一獅隊與味全龍隊的例行賽，7局下，龍隊吉力吉撈．鞏冠（右）揮出2分全壘打後，與隊友李凱威（左）做出慶祝動作。中央社記者徐肇昌攝　113年4月7日

龍隊今天推出王維中先發登板，總計用81球投5.2局，被敲7支安打，投出3次三振，失掉2分；接著銳歐（Rio Gomez）中繼登板1個人次都沒解決，被敲2支安打後退場，不過陳禹勳登板解圍，總計投1.1局無失分，之後陳冠偉、林凱威也順利守成，陳禹勳奪下本季轉隊後首勝。

獅隊先發投手古林睿煬此戰用94球投5.1局，被敲3支安打，出現2次四死球，飆出9次三振，沒有失分，敗投由尹柏淮承擔。（編輯：張雅淨）1130407

中華職棒7日下午在天母棒球場進行統一獅隊與味全龍隊的例行賽，3局下，龍隊打者吉力吉撈．鞏冠擊出左外野平飛球後積極跑壘，奮力撲進三壘。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
中華職棒7日下午在天母棒球場進行統一獅隊與味全龍隊的例行賽，3局下，龍隊打者吉力吉撈．鞏冠擊出左外野平飛球後積極跑壘，奮力撲進三壘。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
中華職棒味全龍隊7日在天母棒球場迎戰統一獅隊，3局下打者吉力吉撈．鞏冠（左）擊出左外野平飛球，靠著左外野手失誤上成功撲上三壘，比出safe手勢。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
中華職棒味全龍隊7日在天母棒球場迎戰統一獅隊，3局下打者吉力吉撈．鞏冠（左）擊出左外野平飛球，靠著左外野手失誤上成功撲上三壘，比出safe手勢。中央社記者徐肇昌攝 113年4月7日
中華職棒例行賽7日下午在天母棒球場由統一獅隊對上味全龍隊，7局下，龍隊林孝程（右）在隊友的安打助攻下跑回第1分。中央社記者徐肇昌攝　113年4月7日
中華職棒例行賽7日下午在天母棒球場由統一獅隊對上味全龍隊，7局下，龍隊林孝程（右）在隊友的安打助攻下跑回第1分。中央社記者徐肇昌攝　113年4月7日
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