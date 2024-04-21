劉時豪敲逆轉二壘打龍隊搶勝 幫陳禹勳解套敗投

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職今天在天母球場的賽事，雖然樂天桃猿朱育賢演出單場雙響砲，一度替球隊取得領先，不過味全龍劉時豪在6局下敲出逆轉二壘打，終場龍隊以7比4奪勝，陳禹勳的敗投也解套。

龍隊在2局下率先展開攻勢，張政禹敲安打後盜上二壘，再靠著推進及劉時豪的高飛犧牲打，率先攻下1分；3局下郭天信敲安打後發動盜壘，李凱威再敲安打送回1分，龍隊2比0領先。

龍隊先發投手王維中投到6局上、一壘有人時退場，接替登板的陳禹勳被朱育賢轟出逆轉3分砲，王維中的勝投飛走；不過下個半局龍隊又要回領先，劉基鴻選到保送後，張政禹敲出安打，劉時豪再敲二壘安打，帶有2分打點逆轉。

龍隊在8局下靠著張政禹、張祐銘敲安打添1分，拿莫．伊漾再從鈴木駿輔手中轟出2分全壘打；雖然9局上桃猿的朱育賢再從林凱威手中轟陽春砲，不過終場龍隊仍以7比4奪下2連勝。

單場最有價值球員（MVP）由第6局敲出逆轉安打的劉時豪獲得，這是他自2021年球季轉戰龍隊以來首度在主場拿MVP，因此也是第1次上MVP頒獎舞台。

劉時豪表示：「滿開心的，因為真的等滿久，終於等到可以在自己主場拿了，也是之前自己的一個小目標。」他也趁機在頒獎台上對球迷說了很多話，「因為不知道什麼時候還可以拿，這要天時地利人和。」

談到逆轉安打，劉時豪表示：「其實每一顆球都想打，當下是先想把球打到外野，沒有求安打。」不過上個半局好友陳禹勳被敲逆轉彈，一度是敗投候選人，劉時豪說：「打擊時想法很多，想要幫他解套，前面幾棒也做得很好。」

先發蹲捕的劉時豪指出，其實陳禹勳挨轟的指叉球並沒有失投，是對方掌握得很好，進好球帶就攻擊了。陳禹勳最後幸運拿下勝投，劉時豪笑說：「他一直叫我大哥。」（編輯：管中維）1130421