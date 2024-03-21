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劉時豪在總統府慶生 還驚喜收到蔡總統禮物

2024/3/21 12:55（3/21 14:26 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）總統蔡英文今天在總統府接見去年中華職棒冠軍味全龍，今天剛好是劉時豪的33歲生日，全隊還在總統府為他慶生唱生日快樂歌，蔡總統更讓中職會長蔡其昌轉交生日禮物。

龍隊今天與蔡總統、副總統賴清德合照後，蔡總統得知今天是劉時豪生日，隨後請蔡其昌轉交總統府馬克杯當作生日禮物。

拿到生日禮物的劉時豪笑說：「還沒有這樣過，滿特別的，剛好是自己的生日來總統府，深感榮幸，本來的生日願望是希望總統可以跟我說生日快樂。」

劉時豪在2018年、2019年效力Lamigo桃猿隊時就進過總統府，接受蔡總統接見，這次披上龍袍再因奪冠進入總統府，劉時豪直呼很榮幸，他透露，之前印象最深刻的是在總統府滷肉飯「吃到飽」，不過現在已經沒有滷肉飯的環節，他笑說：「總統府的東西怎麼可能不好吃，所以就一直吃。」

另外，日前吉力吉撈．鞏冠在台北大巨蛋官辦熱身賽開轟，成為中職賽事在大巨蛋的首轟，加上連2年拿下全壘打王殊榮，也被蔡總統點名。

吉力吉撈．鞏冠笑說：「很害羞，這是第1次進來總統府，之前有看過其他球隊來，可以見到蔡總統感覺很奇妙，希望下次還有這個機會。」

談到從蔡英文總統任內開始接見職棒冠軍隊伍的傳統，吉力吉撈．鞏冠也說：「我覺得很好，這樣大家就會很努力，因為有這個機會進到總統府，人生不會有很多次這種機會，很開心。」（編輯：龍柏安）1130321

#劉時豪
#蔡英文
#總統府
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總統蔡英文21日在總統府接見2023年中華職棒冠軍隊伍味全龍，今天也剛好是龍隊捕手劉時豪（前）33歲生日，蔡總統讓中職會長蔡其昌轉交生日禮物，是總統府馬克杯，讓劉時豪直呼「很榮幸」。中央社記者楊啟芳攝 113年3月21日
總統蔡英文21日在總統府接見2023年中華職棒冠軍隊伍味全龍，今天也剛好是龍隊捕手劉時豪（前）33歲生日，蔡總統讓中職會長蔡其昌轉交生日禮物，是總統府馬克杯，讓劉時豪直呼「很榮幸」。中央社記者楊啟芳攝 113年3月21日
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