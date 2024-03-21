接見中職冠軍味全龍 蔡總統：為12強打造最強代表隊

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，每年都邀請台灣大賽的冠軍隊伍到總統府，就是要展現，政府對職業棒球運動的高度重視。「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，也已經啟動，來精進國家隊的組訓機制，為今年11月的「世界12強棒球錦標賽」，打造最強的代表隊。

總統蔡英文上午在副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍等人陪同下接見2023年中華職棒總冠軍味全龍，總統致詞表示，這6年來，除了2020年因為疫情的關係，每一年都邀請台灣大賽的冠軍隊伍到總統府，就是要展現，政府對職業棒球運動的高度重視。

蔡總統恭喜味全龍獲得總冠軍，味全龍是職棒元年的創始球隊，曾經締造3連霸的輝煌紀錄。在2019年重回職棒舞台後，去年更是歷經7場奮戰，奪下隊史第5座總冠軍，真的很不簡單。

總統提到，尤其她知道龍隊的組成，大多是年輕的球員，在重回一軍賽場之後，能夠在不到3年的時間，就奪得總冠軍。其中，教練和資深球員的帶領，非常的重要。並恭喜「葉總」葉君璋總教練，以及打擊教練「森林王子」張泰山，在球員時期，替味全龍贏得3連霸的佳績，也是我們國家隊重要的一員。現在擔任教練，又聯手拿下一座總冠軍，持續為龍隊創造榮耀。

總統蔡英文（前左）21日在總統府由副總統賴清德（前右）等人陪同，接見2023年中華職棒總冠軍味全龍隊。中央社記者鄭傑文攝 113年3月21日

另外，她說，味全龍的老大哥，「大師兄」林智勝，過去一直是國家隊的強打代表，在無數的國際賽中，帶給大家滿滿的感動。更在去年，完成職棒史無前例的300轟。

總統提到，龍隊充滿拚勁的年輕球員，表現也非常亮眼。像是吉力吉撈．鞏冠，才從美國職棒返回台灣，就連續兩年拿下全壘打王。上週，職棒熱身賽，更在台北大巨蛋轟出全壘打。「天哥」郭天信，以腳程及拚勁，在中外野打造「天網」，多次展現出守備的美技。還有也很受到關注的徐若熙，去年總冠軍戰拿下MVP，在亞錦賽也有精采表現。

總統說，現場還有許多球迷熟悉的球員，因為時間的關係，沒有辦法一一介紹大家，但她很期待大家，在新的球季，都能有更好的表現。

總統表示，而一支球隊的組成，不只有優秀的球員和教練團，場邊充滿活力的吉祥物及「小龍女」啦啦隊，也是非常重要，所以大家是不是也跟收看直播的球迷們，打個招呼；她也藉這個機會，感謝中華職棒大聯盟，以及頂新和德文教基金會，多年來，透過各種方式協助基層棒球扎根，是台灣棒球發展的重要後盾。

同時，她說，中華職棒會長蔡其昌提出的「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，也已經啟動。教育部體育署會全力支持這項計畫，來精進國家隊的組訓機制，為今年11月的「世界12強棒球錦標賽」，打造最強的代表隊。

她表示，就在3月30日，職棒球季即將開打，今年共有6支隊伍，要角逐總冠軍。她相信，隨著更加緊湊、豐富的賽程安排，一定能帶給球迷，更精采的觀賽體驗，也希望有更多的國人朋友踴躍進場，一起來支持棒球發展。

最後，總統再次歡迎味全龍隊來到總統府，分享總冠軍的喜悅和感動。（編輯：蘇龍麒）1130321