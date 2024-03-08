中職在大巨蛋第1球 徐若熙想爭取開幕戰先發

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職開幕戰將於30日在台北大巨蛋登場，味全龍新生代王牌投手徐若熙能否投出中職在大巨蛋的歷史性第1球受關注，他表示，一定會想要爭取開幕戰先發，不過首要先準備好自己。

徐若熙在2022年季中接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，經過1年復健，去年8月底在一軍復出，並在台灣大賽曾繳出7局無失分好投，幫助球隊力挽狂瀾，並在亞錦賽代表台灣隊，分別對韓國、日本展現壓制力。

去年總冠軍隊伍味全龍將在30日於台北大巨蛋進行開幕戰，與樂天桃猿隊交手，這將是中職在大巨蛋的首場例行賽，相當具有歷史意義。徐若熙在去年底的亞洲棒球錦標賽就在大巨蛋登板過，回想起當時的感覺，他今天說：「從下面走上來腳就在抖，觀眾喊聲也會跟著顫抖。」

被問到是否會想爭取在台北大巨蛋擔任開幕戰先發投手，徐若熙表示，「一定會想要爭取，但前提是要先把自己準備好，讓教練團可以讓我開幕戰上去先發。」

徐若熙指出，雖然目前調整進度比較慢一點，目前只有在球隊自辦賽登板，不過身體狀況沒有問題，牛棚一次的練投量已經到40多顆球，且慢慢在往上加，「練習時把球數拉起來，比賽時就不用擔心量太大，下星期開始就會慢慢比對外熱身賽。」（編輯：陳政偉）1130308