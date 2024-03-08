吉力吉撈．鞏冠直呼大巨蛋舒適 夏天能防止抽筋

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒開幕戰將在30日於台北大巨蛋登場，吉力吉撈．鞏冠今天出席季前記者會，是他首度踏入大巨蛋，直呼環境很舒服，有冷氣可以降低球員在夏天抽筋、水分過度流失的風險。

中華職棒本季開幕戰將歷史性地在台北大巨蛋舉行，由去年冠軍隊伍味全龍與樂天桃猿隊交手，龍隊今天舉辦季前記者會，球員吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、徐若熙代表出席。

今天是吉力吉撈．鞏冠首度踏進台北大巨蛋，他受訪時表示，之前在2013年世界棒球經典賽時，有隨隊踏進日本東京巨蛋，那時候就很羨慕日本有這樣的球場，他也說：「現在我們也有了，很幸福，要珍惜每一場比賽。」

談到今天首度踏進大巨蛋的感受，吉力吉撈．鞏冠直呼很舒服，場上、休息室都有冷氣，他指出，「這樣夏天應該可以防止很多受傷的情況，像是抽筋、水分流失等，是很適合台灣天氣的球場。」

吉力吉撈．鞏冠去年有後大腿拉傷的傷勢，導致今年調整進度有點延後，不過他說：「最近已經開始比賽，開季沒有問題。」

味全龍去年奪下冠軍，冠軍戒指在今天亮相，吉力吉撈．鞏冠表示，過往在美國職棒印地安人隊（現守護者隊）時有拿過1枚冠軍戒指，「之前回中職時最大心願就是總冠軍，結果進來第3年就拿到總冠軍，隊友、學弟都很認真看待每一場球賽，是職業選手要有的態度。」（編輯：陳政偉）1130308