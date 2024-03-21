伍鐸來台發展10年首度進總統府 直呼一生難忘
2024/3/21 13:04（3/21 14:21 更新）
（中央社記者楊啟芳台北21日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天在總統府接見去年中華職棒冠軍味全龍，美籍洋投伍鐸來台灣發展第10個球季首度進到總統府，他直呼非常榮幸，是人生非常難得的經驗。
37歲洋投伍鐸（Bryan Woodall）在2015年至2017年間效力中信兄弟，2018年至2020年轉戰富邦悍將，2021年起效力味全龍隊，並在去年成為中職第4個取得8年一軍資歷的洋投，今年要挑戰取得「羅力條款」資格、湊滿9年中職一軍資歷。
味全龍去年登上總冠軍寶座，伍鐸勞苦功高，今天蔡總統接見龍隊，美國籍的伍鐸與鋼龍（Drew Gagnon）也隨隊進入總統府。伍鐸直呼：「不只拿到總冠軍，還有這個機會來到總統府見到蔡總統，真的是非常榮幸，是一生難忘的經驗。」
伍鐸認為，平常總統工作一定很忙，能夠花時間跟球隊見面非常難得，「來台灣10年了，終於有機會進來總統府，還能見到總統、副總統，進到總統府是我人生中第1次，我的家人也感到非常感謝，我能在台灣有這個機會。」（編輯：龍柏安）1130321
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