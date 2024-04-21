鋼龍首度實戰投打練習 投球感覺超乎預期

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職味全龍投手鋼龍因落枕傷勢趕不上開季，今天首度實戰投打練習，最快5月初可歸隊，他表示，今天投球感覺整體超出自己的預期，也笑說拿到伍鐸送的枕頭就感覺好了很多。

鋼龍（Drew Gagnon）是去年年度MVP，今年雖回鍋龍隊，但開季因為落枕導致神經壓迫問題，現在仍無法歸隊。不過鋼龍今天已進行實戰投打練習、投了40球，最快5月初可回歸。龍隊總教練葉君璋表示，「目前看起來差不多了，雖然狀況不錯，但我覺得可以再確認一下，要保守一點。」

鋼龍表示，今天投起來比預期好很多，已有比賽感覺，「投起來就像是比賽時想要製造的樣子，整體可以說是超乎預期。」

鋼龍指出，很早就被告知今天早上要實戰投打練習，為了早起做足準備，「像是專注感、投球動作、球路運用，因為有充足準備，在場上有更好的效果。」

這個傷勢一開始雖然只是落枕，不過鋼龍指出，隨後伴隨著疲勞感，讓自己沒辦法隨心所欲控制身體狀況，但現在已經好很多，「感謝防護團隊、醫生，有這樣的防護團隊細心治療我，讓我覺得復元有加速。」

從去年開始在龍隊主場拿下單場MVP就會收到枕頭，不過鋼龍笑說，去年把多個MVP枕頭分送給隊職員，導致今年回台灣後一度睡不習慣，「包括投手教練郭勝安、黃亦志都拿了，都是共犯結構，本來有帶1個來，但遺漏在飛機上了。」

日前洋投伍鐸（Bryan Woodall）拿下單場MVP時，還特別把枕頭送給鋼龍，希望他早日歸隊。鋼龍開玩笑說：「不瞞你說，從拿到枕頭的那一剎那，就感覺好了很多。」（編輯：張雅淨）1130421