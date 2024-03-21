林智勝被蔡總統點名受寵若驚 葉君璋見過4位總統

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）總統蔡英文今天在總統府接見中華職棒去年總冠軍隊伍味全龍隊，除了總教練葉君璋生涯見過4位總統，蔡總統還特別提到林智勝達成生涯300轟里程碑，林智勝害羞地直呼受寵若驚。

蔡總統在致詞時特別提到「大師兄」林智勝在去年達到生涯300轟，並要大家為他鼓掌，林智勝害羞致意。林智勝接受媒體聯訪時表示：「很不好意思，雖然知道會被點名，但不知道會被講這麼多誇獎的話，有點受寵若驚。」

林智勝上一次進總統府是在2013年世界棒球經典賽後，國家隊接受前總統馬英九召見。雖然Lamigo桃猿隊、中信兄弟都曾因奪冠接受蔡總統召見，不過林智勝都剛好錯過，他說：「第1次穿台灣職棒球隊的球衣進到總統府。」

去過總統府最多次的其實是葉君璋，中職會長蔡其昌在致詞時提到，葉君璋一路打棒球以來，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九，到現任總統蔡英文任內，都進過總統府。蔡其昌笑說：「蔣總統時你可能還沒出生，味全去年一定會拿冠軍，是因為今年不來，明年蔡英文就不是總統了，你也是福星。」

味全龍隊在2019年復隊、2021年重返一軍賽場，蔡其昌表示，「在這麼短的時間內拿到冠軍，再次證明球是圓的，只要努力，最後勝利是屬於誰，沒有到最後一刻都不知道比賽結果。」（編輯：管中維）1130321