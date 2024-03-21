賴清德虧味全龍兩強投常受傷 徐若熙：我們是限量的

（中央社記者楊啟芳台北21日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天在總統府接見中華職棒去年總冠軍味全龍隊，賴副總統也調侃徐若熙和王維中，說看他們出賽很難因為常受傷，徐若熙則搞笑說：「我們是限量的。」

蔡總統今天接見味全龍隊，現任副總統、總統當選人賴清德也有到場，賴副總統致詞時特別點名印象深刻的球員，他笑說：「郭天信是我們台南人，每次上場都很關注你，只是你不知道而已。」

副總統也點名徐若熙、王維中，希望他們保持健康，「看你們投球是一個享受，只是要看你們上場比賽很難，因為你們常常受傷，希望你們保持健康狀態，多投幾場球。」

除此之外，中職會長蔡其昌也對新生代王牌投手徐若熙有高度期望：「我剛剛就跟君璋講，若熙手臂要顧好，年底12強有1勝就交給你了。」

接連被總統、副總統及蔡其昌點名，被問到是否會有壓力，徐若熙接受訪問時表示：「沒有壓力，把自己做好就好。」

至於和王維中被副總統點名比較少出賽，徐若熙開玩笑說：「有點尷尬，我們是限量的比較不一樣，不過一定是希望能一直能幫助球隊，把自己身體照顧好。」

徐若熙雖因椎間盤突出傷勢，導致調整進度有點落後，不過他預計會在官辦熱身賽登板，他今天也說：「已經安排好了，開幕戰一定來得及，雖然之前有打針治療，但還是有練球沒有停下來，都是按課表在走，目前感覺是可以。」（編輯：龍柏安）1130321