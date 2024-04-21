王維中克服恐猿繳好投 勝投飛掉理解中繼投手

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職味全龍王維中今天對樂天桃猿繳5.2局好投，成功克服「恐猿症」，雖然退場後勝投飛掉，但他強調，自己也當過牛棚投手，很理解中繼的心情，最後結果也是球隊贏球。

龍隊對上桃猿的賽事，王維中用78球投5.2局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分。王維中退場時本來是勝投候選人，不過接替的陳禹勳遭朱育賢轟3分砲，王維中的勝投飛掉、無關勝敗，本季首勝再等等。

談到王維中今天的表現，總教練葉君璋賽後表示：「投得很好，不過投到後面感覺體力有點下滑，本來在考慮要不要讓他投第6局，知道在中午比賽容易疲勞，但昨天投手已經用滿多了，所以最後選擇讓他投第6局，但真的表現很好。」

在今天之前，王維中對戰桃猿的對戰防禦率達6.39，不過此戰順利克服。他說：「今天其實對我來說印象滿深刻的，之前對樂天結果都不是好的，今天丟到至少球隊還是贏球，主要是節奏沒有亂掉，讓他們打、給守備去處理。」

雖然最終無緣勝投，不過王維中強調：「其實當下也沒有想那麼多，牛棚投手都盡力了，每個人都想要把壘上跑者守下來，我去年也當過中繼，滿懂那種心情的，他們也辛苦了。」

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王維中在第5局時被強襲球打到左腳，防護員及教練團都上場關心，最後仍留在場上續投。他指出，當下腳有點痠麻，但不會到痛，剛好給自己一個喘息時間。他已經連2場比賽被強襲球「攻擊」，他笑說：「會下意識用腳去擋，因為只有不到1秒可以猶豫。」

至於上一場先發僅投2局，王維中說明：「上一場是因為生病，感冒還滿嚴重的，有點使不上力，教練當下決定直接換掉。」（編輯：管中維）1130421