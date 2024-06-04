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主動向葉君璋請纓先發 龍洋投銳歐5日願望成真

2024/6/4 19:22
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（中央社記者陳容琛新北4日電）扮演味全龍牛棚大將的洋投銳歐，上週主動向總教練葉君璋請纓扛起先發重任，因此將在明天迎來中職一軍初先發，對戰富邦悍將的洋投羅戈。

現年29歲的洋投銳歐（Rio Gomez），加入中職後一直扮演龍隊牛棚角色，總計26場出賽，繳出3勝1敗、防禦率1.10成績。不過，去年在美國職棒小聯盟也有先發經驗的他，上週主動向龍隊總教練葉君璋表達想要先發的念頭，終於在明天可以願望成真。

龍隊投手教練郭勝安認為，銳歐的投球方式以左投來說比較少見，而且控球精準、變化球犀利，尤其橫移滑球（sweeper）及變速球都投得很漂亮，讓打者沒辦法舒服鎖定一個方向，要確實掌握也比較困難，「就試試看（先發）吧，如果他能夠勝任的話，對我們教練團調度也比較靈活。」

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若未來銳歐加入龍隊先發輪值，牛棚勢必得再找尋新的可用之兵，郭勝安提到，一直蠻期待劉昱言的發揮，因為他的投球型態與銳歐相似，只是穩定性差了一點，上場遇到狀況不好的時候，怎麼保持正面想法與打者對決，成為劉昱言的課題，「透過每場比賽跟他溝通，給予一些想法。」

隨著龍隊昨天將捕手劉時豪下放二軍，今天決定拉上去年捕手金手套得主蔣少宏，葉君璋表示，其實蔣少宏前幾天身體狀況已經沒問題，但想讓他恢復得完整一點，因此今天才做出球員異動，而投手陳禹勳則因為狀況不到100%，所以先隨隊一軍調整。（編輯：李亨山）1130604

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