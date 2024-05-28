吳君奕調整機制穩定投球 捕手經驗加分更了解打者

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊投手吳君奕春訓手肘不適直到開季才恢復投球，修正投球機制、多用下半身力量穩定動作，牛棚教練郭勝安稱讚解讀比賽能力變好，結合過往捕手經驗更能了解打者心態。

吳君奕2022年選秀第3輪被味全龍隊選進，去年整季一軍出賽後援4場，總計投3.1局失掉2分責失分、沒有勝敗戰績，今年春訓手肘不舒服，春訓自辦熱身賽和官辦熱身賽都沒有參與。

吳君奕19日升上一軍，21日、26日比賽都有中繼登板，總計投2.2局無失分、沒有勝敗成績，過去曾在二軍投出最快球速154公里，目前本季一、二軍出賽最快速度約149公里。

吳君奕表示，手肘不舒服是骨刺影響，春訓時不舒服檢查發現，休息了約1個半月後才恢復投球、投復健賽，手肘的不舒服透過強化肌肉改善。

吳君奕今年也有調整投球機制，過去因為機制容易跑掉、太想要出力投球，反而造成控球不穩、手肘不舒服，在教練團的協助下修正，也透過加強下半身力量的運動輔助投球，讓投球動作更穩定。

龍隊牛棚教練郭勝安表示，吳君奕本來是捕手，大學才開始正式練投，剛進到球隊時很多東西都在學，透過比賽調整，現在已經越來越有像個投手的樣子，解讀比賽的能力越來越好。

郭勝安認為，吳君奕過去捕手資歷對投球方面加分，無論是配球，對於打者揮棒、解讀打者心態都更了解，也比較有想法。（編輯：張雅淨）1130528