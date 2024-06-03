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林維恩加盟美職運動家隊 合約總值130萬美元

2024/6/3 21:06
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）平鎮高中左投林維恩今天畢業，確定將加盟美國職棒奧克蘭運動家隊、6日舉辦加盟記者會，林維恩獲得極高評價被認為比王維中同期更佳，據了解合約總值約130萬美元。

平鎮高中畢業左投林維恩一直是球探重點關注球員，身材突出、具有左投優勢，直球最快球速逼近150公里，球速雖然不是到非常快，但球的轉速好，除了直球之外還有武器變速球，林維恩曾經透露，這顆變速球是向中職退役球員、舅舅洪宸宇學，到高中才真正成為武器。

林維恩去年入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，頂著現階段台灣最強高中左投的封號，在世界盃舞台投出亮眼表現，預賽對韓國先發投5.1局失掉1分，複賽對荷蘭先發投5局無失分，都拿下勝投、表現亮眼，冠軍戰對日本後援2.2局無失分，但台灣終場不敵日本，林維恩也難過落淚。

林維恩有「小王維中」封號，但球探評價林維恩比王維中同期更出色，今天正式從高中畢業，也確定將展開旅美生涯。

林維恩將於6日舉辦加盟運動家隊記者會，運動家隊展現誠意，據了解林維恩的簽約金加獎學金，合約總值約達130萬美元（約新台幣4204萬元）。（編輯：李亨山）1130603

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