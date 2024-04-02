王維中啟蒙教練鄭英俊猝逝 享壽67歲

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）高苑工商棒球隊教練鄭英俊率隊到台東參加東岸聯盟賽事，今早球隊要出發時被發現在飯店猝逝、享壽67歲，前一天比賽上場站一壘指導員，球員還開心起鬨，讓教練團一時都難以接受。

鄭英俊在基層棒球執教資歷豐富，是2003年高雄壽天國小棒球隊創隊總教練，帶領球隊打出亮眼成績，培育出王維中、許基宏等知名好手，王維中加盟中職味全龍隊記者會時，鄭英俊也有出席。

鄭英俊今年3月才到高苑工商棒球隊，此次以總教練身分率隊到台東參加東岸聯盟棒球錦標賽。教練謝豐駿表示，高雄市B隊今天上午安排與羅東高工比賽，球隊出發時間到了還沒有看到鄭英俊的身影，去房間敲門沒人回應，飯店人員協助開門，發現鄭英俊躺在床上。

高雄市B隊昨天與新北市聯隊交手時，鄭英俊還有上場站一壘指導員，當時球員、教練紛紛起鬨喊著台語的「英俊、英俊」，晚上用餐時也沒有異狀，只是反映有點累就提前回飯店休息，沒想到突然離世。

謝豐駿表示，今天出發比賽球員們都還不知道，只跟他們說教練有事先回去，等下回到飯店會好好地跟球員們說。（編輯：張雅淨）1130402