上帝粒子發現者 諾貝爾得主希格斯逝世享耆壽94歲

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國愛丁堡大學今天宣布，英國物理學家希格斯去世，享耆壽94歲。希格斯和比利時學者恩勒特因為發現希格斯玻色子的存在，榮獲2013年諾貝爾物理學獎。

綜合法新社和路透社報導，愛丁堡大學（University of Edinburgh）在聲明中說：「希格斯（Peter Higgs）歷經一場短暫疾病後，4月8日星期一在家中安然離世。」希格斯在愛丁堡大學任教近50年。

愛丁堡大學稱他是「一位偉大的教師和導師，激勵了一代又一代的年輕科學家」，還說「值此之際，他的家人希望媒體和公眾尊重他們的隱私」。

希格斯提出的開創性理論，有助解釋宇宙如何具有質量，從而解決物理學中最大的謎題之一，讓他在教科書中與愛因斯坦（Albert Einstein）和普朗克（Max Planck）齊名。

他1964年提出賦予物質質量的希格斯玻色子（Higgs boson）或「上帝粒子」（God particle）理論，近半個世紀過去，歐洲核子研究組織（CERN）大型強子對撞機（LHC）的實驗終於在2012年證實上帝粒子的存在，瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）2013年將諾貝爾物理學獎授予希格斯和比利時物理學家恩勒特（Francois Englert）。

愛丁堡大學校長馬迪森（Peter Mathieson）說：「希格斯是一位傑出人士，一位真正有天賦的科學家，他的遠見和想像力豐富了我們對周圍世界的了解。」

「他的開創性成就激勵了成千上萬的科學家，他的遺緒將持續激勵未來更多世代。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130410