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日本大相撲首位外籍橫綱曙太郎逝世 享年54歲

2024/4/11 19:12（4/11 19:30 更新）
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日本大相撲第64代橫綱曙太郎1992年5月在東京兩國國技館舉行的夏季大相撲錦標賽上贏得冠軍。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）美國官員和日本媒體今天指出，出生於美國夏威夷的日本大相撲第64代橫綱曙太郎已在本月初逝世，享年54歲。

共同社（Kyodo News）報導，曙太郎因為心臟衰竭而於4月初與世長辭。

法新社報導，1969年出生在夏威夷的曙太郎是1990年代最成功的相撲選手之一。

橫綱為相撲力士中位階最高的力士，曙太郎於1993年成為日本大相撲第64代橫綱，並在1996年取得日本籍。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）透過聲明表示，曙太郎是「一位自豪的夏威夷人，也是美國和日本之間的一座橋樑」。

他還說：「當曙太郎1993年成為史上首位出生於外國的橫綱，他也為後續其他外國力士在相撲界開啟追尋成功的大門。」

奧林匹克運動會的日文官方帳號也在社群媒體X平台發文，「得知曙太郎逝世的消息，我們謹致上最深切的哀悼」。

身高逾200公分、體重超過230公斤的曙太郎最為人所知的故事之一，就是他與出身相撲世家的日本人氣力士、第65代橫綱貴乃花和第66代橫綱若乃花兩兄弟的激烈競爭。

截至目前為止，除了曙太郎，日本相撲界還有6名出生外國的橫綱，其中5名為蒙古人，另1名是美國人。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1130411

#日本
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