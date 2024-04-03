攝影大師張照堂逝世享壽81歲 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
2024/4/3 11:33（4/3 11:55 更新）
（中央社記者王寶兒台北3日電）攝影家張照堂昨晚逝世，享壽81歲。他的創作領域橫跨電視、電影、紀錄片等，曾獲頒國家文藝獎、行政院文化獎、金馬獎終身成就獎及台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎。
攝影藝術雜誌「Voices of Photography攝影之聲」今天透過臉書粉絲專頁貼文並代家屬公告表示，張照堂
於2日晚上11時在台北逝世，享壽81歲。雜誌有幸曾為張照堂出版「張照堂專號」（2013年）與「文。張照堂」，深深感謝張照堂自「攝影之聲」創刊以來所給予的指引、鼓勵與愛護。
張照堂小檔案
- 生日：1943年11月17日
- 作品：
攝影展－「現代攝影雙人展」、「恩寵與寬容」、「逆旅」、「看見與告別」
紀錄片－「古厝」、「王船祭典」、「紀念．陳達」
- 獎項：
1999年國家文藝獎
2011年行政院國家文藝獎
2022年金馬獎終身成就獎
2024年台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎
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張照堂1943年生於板橋，畢業於台灣大學土木系。曾任中視新聞部攝影編導、公視籌委會企劃製作，也曾任教於國立台南藝術學院音像紀錄研究所。
張照堂自高中時期即加入攝影社，並與台灣紀實攝影先驅鄭桑溪學習拍照，大學時代則開始喜愛拍攝概念式的影像。曾陸續在台灣、香港、日本與美國等地，舉行「現代攝影雙人展」、「恩寵與寬容」、「逆旅」、「看見與告別」等攝影展。
除攝影作品外，張照堂也是實驗電影先鋒，除了擔任劇情片攝影，也長年投身紀錄片製作與影像教育，並影響鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩電影創作者。
張照堂的作品如「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」等系列影片，現今被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，更曾以「古厝」獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影。
張照堂同時深耕影像教育，除擔任教職工作，1998年也推動創立第1屆台灣國際紀錄片雙年展。第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今年「傑出貢獻獎」特別頒給張照堂，感念他的貢獻。（編輯：張雅淨）1130403
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