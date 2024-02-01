張照堂獲TIDF傑出貢獻獎 胡台麗獲特別紀念

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（中央社記者王心妤台北1日電）第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今年「傑出貢獻獎」頒給80歲攝影藝術家張照堂，首度頒發的「特別紀念」則致敬已故台灣紀錄片先驅導演胡台麗。

傑出貢獻獎評選委員黃建業、鍾適芳、傅可恩、吳凡、陳德齡一致認同張照堂和胡台麗對台灣紀錄片界影響深遠，也反映在文化推動、人才培育上。張照堂的「王船祭典」、「紀念．陳達」為影展開幕片，也將特別放映胡台麗與李道明共同執導的「矮人祭之歌」。

張照堂1968年加入中視後開始紀錄片攝製生涯，並聚焦台灣鄉土文化完成一系列紀實節目，雖然在戒嚴時期的體制內工作，仍積極探索呈現手法，拓展人們對紀錄片的想像。他也進入學院培育人才，於1998年推動創立第1屆台灣國際紀錄片雙年展。

TIDF策展人林木材表示，張照堂是許多後進的啟發者，雖然多以攝影家身分為人所知，但在紀錄片領域的貢獻仍未被完整討論，期待透過台灣國際紀錄片影展呈現張照堂的紀錄片作品和先鋒視野。

獲頒「特別紀念」的胡台麗於2022年過世，她是台灣拍攝民族誌影像的先驅，兼容傳統與實驗，開拓出一條新路。胡台麗是台灣首名將作品推上院線放映的紀錄片導演，更成立了亞洲唯一的民族誌影展，積極開闢台灣與國際民族誌影像的交流平台。

今年影展特別選映胡台麗與李道明共同導演、張照堂攝影的「矮人祭之歌」，將以16毫米膠卷完整放映。片中記錄1986年賽夏族「矮人祭」（pasta'ay）10年一次的大祭。

第14屆台灣國際紀錄片影展將於5月10日至19日在國家電影及視聽文化中心、台灣當代文化實驗場C-LAB等地舉行，同時會有講座討論張照堂在紀錄片領域的開創與成就。（編輯：張雅淨）1130201