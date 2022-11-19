張照堂獲金馬終身成就獎 低調獻給紀實工作者

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）資深攝影師張照堂今年獲頒金馬獎終身成就獎，由他的學生黃信堯擔任引言人，黃信堯感謝恩師為台灣紀錄片領域注入豐腴養分，張照堂則是將獎獻給所有的紀實影片工作者。

影片來源：TGHFF

79歲的張照堂是台灣資深攝影師，也是台灣實驗電影先鋒。他除了擔任劇情片攝影，也長年投身紀錄片製作與影像教育，並影響鍾孟宏、杜可風、楊力州、蔡崇隆、黃信堯、吳耀東等後輩創作者。

張照堂的作品「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」系列影片，被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典，並曾以「古厝」獲得金馬獎最佳紀錄片與紀錄片攝影獎。

張照堂深耕影像教育數十年，尤其專注紀錄片人才培育，也是台灣國際紀錄片雙年展的推動者之一，近年也獲得國家文藝獎與行政院文化獎殊榮。

今晚頒獎儀式由導演黃信堯擔任獎項引言人。黃信堯身為張照堂的學生，笑說自己喜歡稱老師為「老張」，老師的作品影響到許多電影後輩，尤其老師和許多朋友一起創立台灣紀錄片影展，為紀錄貧瘠的土地注入豐腴養分。

最讓黃信堯感動的是，張照堂不只投身創作，也很提攜後進。2016年他跑去找老師，告訴對方自己要拍「大佛普拉斯」，張照堂只笑笑對他說：「阿堯，創作不要太工整。」這句話一直在黃信堯的心裡發酵，做任何創作的時刻都會想起這句話，「他就是如此溫柔地教導我們，如何面對嚴肅的題材。」

黃信堯強調，金馬終身成就獎必須用一生創作、再創作，才能得到，很高興能把這個獎頒給他的老師。頒獎現場張照堂是請大弟子曹文傑代為領獎並轉達致詞，張照堂將這個獎獻給所有台灣紀錄片與紀實影片工作者，感激一路走來的夥伴。

曹文傑笑言，叛逆、低調的老師，維持一慣的神秘和幽默感，「台灣紀錄片創作旺盛飽滿，是張老師前前後後幾代人努力的成果，我覺得頒給他是實至名歸，謝謝張老師為台灣影像創作貢獻的一切。」曹文傑並透露前2天（17日）是張照堂的生日，希望大家祝福他身體健康、「吃百二」。（編輯：屈享平）1111119

第59屆金馬獎19日晚間在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，終身成就獎由黃信堯（圖）獻獎給恩師張照堂。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日