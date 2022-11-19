胡智強奪金馬獎新演員淚謝評審導演 拍一家子兒咕咕叫疲憊卻更堅強

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第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北登場，最佳新演員獎項由胡智強以電影「一家子兒咕咕叫」獲得，上台致詞時神情激動。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，最佳新演員由「一家子兒咕咕叫」胡智強摘下，他落淚感謝導演詹京霖，但也笑說拍攝過程每天都像被整，尤其是電影後段的大場面戲，心理跟生理都很疲憊。

胡智強演出電影「一家子兒咕咕叫」小虎一角。胡智強摘獎後在台上感動落淚，感謝金馬獎評審與導演詹京霖的信任。

胡智強表示，「即使我覺得每天拍攝都像是被整，一直在找整人節目的攝影機。」他也感謝大學老師們帶他認識表演，才能在生命中不斷認識自己。

胡智強表示，片中一場在會館的戲，因為場面調度大，攝影機也要有畫面，「要在幾分鐘內乾淨的走進去，還要滿身血走出來，時間滿短的，心理跟生理都很疲憊，但也因為這次經驗，覺得自己更堅強。」（編輯：陳政偉）1111119