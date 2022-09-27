金馬獎第59屆 主要入圍名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行，今年終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英、靜態攝影大師張照堂，9月27日公布入圍名單。

影片來源：TGHFF

主要獎項入圍名單：

★最佳劇情片

咒

哈勇家

智齒

白日青春

一家子兒咕咕叫

★最佳導演

柯孟融／咒

陳潔瑤／哈勇家

張作驥／夏日天空的那匹紅馬

鄭保瑞／智齒

詹京霖／一家子兒咕咕叫

★最佳新導演

柯震東／黑的教育

劉國瑞／白日青春

何書銘／花路阿朱媽

曾英庭／查無此心

孔慶輝／海鷗來過的房間

★最佳男主角

林家棟／智齒

游安順／一家子兒咕咕叫

黃秋生／白日青春

張孝全／罪後真相

張繼聰／窄路微塵

★最佳女主角

蔡亘晏／咒

袁澧林／窄路微塵

劉雅瑟／智齒

張艾嘉／燈火闌珊

洪慧芳／花路阿朱媽

★最佳男配角

胡智強／一家子兒咕咕叫

鄭東煥／花路阿朱媽

高英軒／咒

朱軒洋／黑的教育

李淳／智齒

★最佳女配角

方郁婷／罪後真相

林詹珍妹／哈勇家

楊麗音／一家子兒咕咕叫

余香凝／緣路山旮旯

李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

★最佳新演員

張祖鈞／哈勇家

胡智強／一家子兒咕咕叫

林諾／白日青春

周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐

黃歆庭／咒

★最佳原創電影歌曲

在路上／窄路微塵

為了妳／九槍

烤火的房／哈勇家

永遠的所在／流麻溝十五號

想知道你在想什麼／我吃了那男孩一整年的早餐

★年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤

★終身成就獎：賴成英、張照堂