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金馬獎第59屆主要入圍名單 柯震東爭新導演 張孝全黃秋生角逐影帝
首頁 / 娛樂

金馬獎第59屆 主要入圍名單

2022/9/27 17:39（9/27 17:54 更新）
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第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行。圖為「金馬59」主視覺。（金馬執委會提供）
第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行。圖為「金馬59」主視覺。（金馬執委會提供）
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（中央社網站）第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行，今年終身成就獎頒給多次與台灣電影教父李行合作的賴成英、靜態攝影大師張照堂，9月27日公布入圍名單。

影片來源：TGHFF

主要獎項入圍名單：

★最佳劇情片


哈勇家
智齒
白日青春
一家子兒咕咕叫

★最佳導演

柯孟融／咒
陳潔瑤／哈勇家
張作驥／夏日天空的那匹紅馬
鄭保瑞／智齒
詹京霖／一家子兒咕咕叫

★最佳新導演

柯震東／黑的教育
劉國瑞／白日青春
何書銘／花路阿朱媽
曾英庭／查無此心
孔慶輝／海鷗來過的房間

★最佳男主角

林家棟／智齒
游安順／一家子兒咕咕叫
黃秋生／白日青春
張孝全／罪後真相
張繼聰／窄路微塵

★最佳女主角

蔡亘晏／咒
袁澧林／窄路微塵
劉雅瑟／智齒
張艾嘉／燈火闌珊
洪慧芳／花路阿朱媽

★最佳男配角

胡智強／一家子兒咕咕叫
鄭東煥／花路阿朱媽
高英軒／咒
朱軒洋／黑的教育
李淳／智齒

★最佳女配角

方郁婷／罪後真相
林詹珍妹／哈勇家
楊麗音／一家子兒咕咕叫
余香凝／緣路山旮旯
李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

★最佳新演員

張祖鈞／哈勇家
胡智強／一家子兒咕咕叫
林諾／白日青春
周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐
黃歆庭／咒

★最佳原創電影歌曲

在路上／窄路微塵
為了妳／九槍
烤火的房／哈勇家
永遠的所在／流麻溝十五號
想知道你在想什麼／我吃了那男孩一整年的早餐

★年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤

★終身成就獎：賴成英、張照堂

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