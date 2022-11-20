一家子兒咕咕叫奪最佳劇情片 盼和觀眾成彼此信徒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北19日電）第59屆金馬獎今晚頒獎，最佳劇情片由「一家子兒咕咕叫」摘下。導演詹京霖向觀眾喊話，希望能成為彼此的信徒，一起走下去，男主角游安順則說，票房破億「我脫褲子也沒關係」。

今年同樣入圍最佳劇情片的還有「咒」、「哈勇家」、「智齒」及「白日青春」。詹京霖率團隊上台領獎後，特別請台下觀眾給團隊們掌聲，「因為真的很難，已經超出『難』這個字，是因為背後這些人無條件支持我，可以讓我任性，各種任性，我也感謝我的家人。」

詹京霖也向觀眾喊話：「我不知道我的觀眾有多少，可能很少。因為選這條路必定嚇跑很多人，但我知道你們都在。」並期盼能成為彼此的信徒，一起走下去，「我會帶你們看點別的、有趣的、新鮮的，好不好？謝謝大家。」

「一家子兒咕咕叫」故事描述一隻消失多年的賽鴿突然返回家宅，但卻意外喚醒一戶家庭悲傷記憶的故事。詹京霖於後台表示，這部電影創作目標是反映他個人心理狀態，重要的是對台灣的感覺，「是藉由家庭故事講述價值喪失的故事，而在這樣的狀況下如何活著，這才是故事主軸。」

踏入電影界近40年的楊麗音今年以「一家子兒咕咕叫」入圍最佳女配角獎，頒獎前呼聲高，最終敗給「哈勇家」素人演員林詹珍妹。她在後台幽默笑喊「我好像害很多人槓龜了」，她也希望「一家子兒咕咕叫」能吸引更多人進戲院觀賞，「看看它為甚麼是最佳劇情片。」

以「一家子兒咕咕叫」入圍男主角獎的游安順表示，雖然此次落馬，但和詹京霖合作已經非常滿足，「很棒的一點是，我們這種容易被忽略的演員能在大銀幕上。」他未來沒有太大包袱，可以繼續演他想演的。為了衝票房，他也笑喊自己「脫褲子也沒關係」。（編輯：屈享平）1111119

影片來源：台北双喜電影 A Really Happy Film -Taipei

第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間在台北國父紀念館登場，壓軸大獎最佳劇情片頒獎後，也代表今年典禮圓滿落幕，主持人謝盈萱（右）與電影「一家子兒咕咕叫」劇組團隊一同揮手，與觀眾相約明年金馬再會。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日