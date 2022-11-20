張艾嘉3奪影后獻獎給媽 黃秋生封帝樂喊終於摸到馬

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（中央社記者王心妤台北20日電）第59屆金馬獎19日晚間頒獎，張艾嘉以「燈火闌珊」隔36年3度摘下金馬最佳女主角獎，她哽咽將獎獻給曾有演員夢的媽媽；黃秋生3度入圍影帝，今年也終於憑著「白日青春」圓夢。

入圍大贏家「智齒」最後抱回最佳改編劇本、最佳美術設計、最佳視覺特效及最佳攝影獎。描述香港難民議題的「白日青春」新導演劉國瑞抱回最佳原創劇本和最佳新導演，也順利讓黃秋生成為影帝。

最佳劇情長片最後獎落「一家子兒咕咕叫」，片中演員胡智強摘下最佳新演員獎。「哈勇家」導演陳潔瑤摘下最佳導演獎，片中74歲素人演員林詹珍妹也獲頒最佳女配角獎，最佳男配角由「黑的教育」朱軒洋拿下，最佳原創電影歌曲獎由周興哲以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」的「想知道你在想什麼」拿下。

張艾嘉今年憑藉「燈火闌珊」相隔36年摘下第3座金馬影后，她哽咽表示想把獎項獻給曾有演員夢的95歲母親。黃秋生今年以「白日青春」封金馬影帝，他說看過入圍名單後以為自己沒機會得獎才會擔任頒獎人，沒想到終於摸到這匹馬，他也最想把獎項和媽媽分享，「我終於得到了，可是我媽媽已經不在了。」

最佳紀錄片頒發給蔡崇隆執導的「九槍」，記錄越南青年阮國非淪為逃跑移工後，2017年被檢舉意圖竊車，遭警察連開9槍，延誤送醫後身亡。製片阮金紅代阮國非家人表示，希望透過紀錄片讓踏上工作的移工都能健康平安，永遠不要再發生這些事。

表演節目上，金曲歌王李玖哲歌聲帶領全場追思逝世影人，超穩演出獲得網友肯定；A-Lin的族語演唱橋段也展現台灣多元特質。特別的是，今晚頒獎典禮由影后謝盈萱獨挑大梁，她在開場不只拿出金鐘獎爆粗口的出糗橋段自嘲「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」和「絕不會講任何1個英文單字」；更難得開金嗓演唱。

另外，最佳紀錄短片頒給「當我望向你的時候」，中國導演黃樹立親自現身領獎，並感謝評審團的肯定。（編輯：屈享平）1111120

第59屆金馬獎19日晚間在台北國父紀念館舉行頒獎典禮，資深電影人張艾嘉以「燈火闌珊」勇奪本屆最佳女主角，致詞時感謝金馬獎、感謝所有評審委員肯定。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日

第59屆金馬獎19日晚間在台北頒獎，本屆最佳男主角由港星黃秋生（右）以電影「白日青春」獲獎，黃秋生致詞時說，自己等影帝獎座好幾年了，他最想和媽媽分享，「我終於得到了，可是我媽媽已經不在了」。中央社記者鄭清元攝 111年11月19日